Cinema a Salerno e provincia: i film in sala per il weekend dell’Immacolata (6-8 dicembre)

Il ponte dell’Immacolata offre una ricca selezione di pellicole per tutti i gusti nelle sale di Salerno e provincia. Dalle attese uscite per famiglie come Zootropolis 2, ai brividi horror di Five Nights at Freddy’s 2, fino al ritorno in sala di un cult natalizio per il suo 35° anniversario: Mamma ho perso l’aereo.
Di seguito il dettaglio degli appuntamenti in programma.
Cinema a Salerno città
Nel capoluogo l’offerta è varia tra le sale del centro e il multisala.
- Cinema Fatima (Via Madonna di Fatima): Proietta Un Semplice Incidente con spettacoli alle 18.00, 20.00 e 22.00.
- Cinema San Demetrio (Via Dalmazia): Spazio all’animazione con Zootropolis 2. Orari: 17.00, 19.15, 21.30.
- The Space Cinema Salerno (Via A. Bandiera): Un cartellone molto vasto che include:
- Zootropolis 2 (varie sale, spettacoli dalle 15.40 in poi)
- Five Nights at Freddy’s 2 (spettacoli serali, incluso 22.55 e 23.15)
- Wicked – Parte II (14.30, 16.30)
- Mamma ho perso l’aereo 4K – 35° anniversario (17.10, 22.20)
- Oi vita mia (21.00, 22.45, 14.40)
- L’illusione perfetta – Now You See Me 3 (14.30, 22.00)
- Dracula: L’amore perduto (17.05)
- Film per i più piccoli come Bluey al Cinema (20.00)
La programmazione in provincia
Anche nei comuni limitrofi le sale sono pronte ad accogliere il pubblico per questo lungo weekend festivo.
Cava de’ Tirreni Al cinema Alambra, tre titoli principali in programmazione:
- Mamma ho perso l’aereo 4K (18.00)
- Attitudini: Nessuna (20.00)
- Oi vita mia (22.00)
Giffoni Valle Piana
- Giffoni Multicinema: Propone Zootropolis 2 (Sala Blu, 17.00), Attitudini: Nessuna (Sala Blu, 19.00, 21.00), il classico Mamma ho perso l’aereo 4K (Sala Verde, 17.00) e Five Nights at Freddy’s 2 (Sala Verde, 19.00, 21.00).
- Galileo Galilei: In programma Oi vita mia (17.00, 21.00) e Mamma ho perso l’aereo 4K (19.00).
Pontecagnano Faiano Al CineMaximall la scelta è ampia:
- Attitudini: Nessuna (Sala 1, vari orari tra 16.20 e 21.10)
- Five Nights at Freddy’s 2 (Sala 2, vari orari)
- Oi vita mia (Sala 3, vari orari)
- Zootropolis 2 (Sala 4, vari orari tra 16.30 e 21.00)
Pellezzano Al Cinema Teatro Charlot:
- Zootropolis 2 (17.00, 19.00)
- Attitudini: Nessuna (21.00)
Nocera Inferiore Alla Sala Roma si alternano:
- Attitudini: Nessuna (17.00, 22.30)
- Oi vita mia (19.00, 20.45)
Sala Consilina Al cinema Adriano in programma:
- Zootropolis 2 (17.00)
- Cinque secondi (19.00)
- Oi vita mia (21.00)
Altri appuntamenti
- Marina di Camerota (Bolivar): Oi vita mia alle 19.00 e 21.00.
- Pagani (Multisala La Fenice): Zootropolis 2 Digitale alle 16.30.
- Policastro Bussentino (Tempio del popolo): Zootropolis 2 (17.30) e Oi vita mia (19.30).
- Agropoli: Zootropolis 2 (16.30), Wiked (18.30) e Il Maestro (21.00).
Gli appuntamenti per i più piccoli
|Film
|Cinema
|Città
|Orari
|Zootropolis 2
|Cinema San Demetrio
|Salerno
|17.00 – 19.15 – 21.30
|Zootropolis 2
|The Space Cinema
|Salerno
|Spettacoli multipli dalle 15.40 alle 21.50
|Zootropolis 2
|Giffoni Multicinema
|Giffoni Valle Piana
|17.00
|Zootropolis 2
|CineMaximall
|Pontecagnano Faiano
|16.30 – 18.45 – 21.00
|Zootropolis 2
|Cinema Teatro Charlot
|Pellezzano
|17.00 – 19.00
|Zootropolis 2
|Multisala La Fenice
|Pagani
|16.30
|Zootropolis 2
|Tempio del Popolo
|Policastro Bussentino
|17.30
|Zootropolis 2
|Cinema Adriano
|Sala Consilina
|17.00
|Bluey al Cinema
|The Space Cinema
|Salerno
|14.35