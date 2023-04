Cilento, viabilità non efficiente, Cascone: I comuni alzino l’asticella delle loro idee

In occasione del primo incontro ad Agropoli sul grande progetto di realizzazione della bretella tra la A2 e la SS28, era presente anche il consigliere regionale Luca Cascone, Presidente della IV Commissione Consiliare permanente che si occupa di Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti.

L’intervista con Luca Cascone

Nel corso dell’intervista abbiamo messo in evidenza lo stato attuale in cui versano le strada del Cilento e chiesto come la regione si sta muovendo per risolvere tali problematiche in vista anche della realizzazione della grande infrastruttura viaria che è stata progettata proprio per abbattere i tempi di percorrenza e ” godere”, una volta arrivati in Cilento, delle zone costiere, ma in particolare di quelle interne percorrendo in sicurezza i territori.

Il dibattito pubblico sulla bretella

Il Dibattito Pubblico è un percorso di informazione, discussione e confronto pubblico su un’opera di interesse strategico, che permette al proponente di far emergere le osservazioni critiche e le proposte sul progetto da parte di una pluralità di attori, anche singoli cittadini