Cilento: “Salute in Piazza” per la prevenzione oncologica

Sabato 27 maggio, a Trentinara, si terrà l’importante evento “Salute in Piazza” presso la struttura sociosanitaria di via Manzoni. A partire dalle 9 del mattino, il dottor Daniele Feola offrirà visite specialistiche in ginecologia, mentre il dottor Franco Longo fornirà consulenze sul melanoma. L’obiettivo principale di questa giornata è promuovere la consapevolezza e fornire strumenti utili per prevenire e affrontare le malattie oncologiche.

Castel San Lorenzo: “Io prevengo e tu? Tumore al seno parliamone insieme”

Domenica 28 maggio, anche a Castel San Lorenzo, l’attenzione sarà rivolta alla consapevolezza e alla prevenzione dei tumori al seno con l’evento “Io prevengo e tu? Tumore al seno parliamone insieme”. L’iniziativa si svolgerà nell’aula polifunzionale del comune e prevede visite senologiche ecoguidate gratuite a cura del dottor Gerardo Siano, a partire dalle 9 del mattino. Alle 10.30 ci sarà una pausa, seguita alle 11 dai saluti e dalle aperture ufficiali.

Relatori di spicco e esperti del settore oncologico

All’evento interverranno numerosi relatori e esperti del settore oncologico. Tra di essi, saranno presenti: Giuseppe Scorza, sindaco di Castel San Lorenzo; Luisa Sabetta, presidente della Pro-loco di Castel San Lorenzo; Giovanna Infante, presidente del comitato Croce Rossa di Agropoli.

Inoltre, interverranno anche Gerardo Siano, chirurgo oncologo presso la Breast Unit Sa; Tommaso Pellegrino, dirigente medico chirurgia generale e oncologia presso la Breast Unit dell’Azienda Universitaria Policlinico “Federico II di Napoli”; Antonio Mucciolo, anestesista presso il P.O di Roccadaspide; Annalisa Giordano, specializzata in biotecnologie naturali in senologia ed oncologia Health e Nutrition training, nonché Gerardo D’Angelo, medico di famiglia di Castel San Lorenzo e Felitto.