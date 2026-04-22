Cilento: fondi in arrivo per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici  

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la graduatoria definitiva degli interventi relativi all’Avviso pubblico del 31 ottobre 2025, volti all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici ospitanti scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado. Stanziati € 18.689.726,62.

I beneficiari

Beneficiari delle risorse ministeriali anche i centri del Cilento, tra cui Celle di Bulgheria per 75.000,00 €, ed il Comune di Omignano per 102.640,56 €. Nella provincia di Salerno finanziato anche Giffoni Sei Casali per 118.934,87 €.

Gli enti locali beneficiari sono tenuti a effettuare l’aggiudicazione efficace dei lavori entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.