Cilento: continua il viaggio nei territori del progetto Montagna Produttiva

Continua il viaggio nei territori di “Montagna Produttiva”, il progetto – realizzato con il contributo del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste nell’ambito del progetto PSC Agricoltura 2014-2020 ex Sottopiano 3 -POA 2014-2020 (Decreto di concessione N. 069907 del 14.02.2022) – che vede per la prima volta 6 Comuni della provincia salernitana con l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni riuniti per gestire insieme un bene pubblico che li collega indissolubilmente: la Montagna Serra.

Esplorare, valorizzare e riscoprire

Esplorare, valorizzare e (ri)scoprire la multifunzionalità della foresta e l’uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali è il filo conduttore del progetto a cui partecipano, con l’Ente Parco, il Comune di Gioi, il Comune di Moio della Civitella, il Comune di Orria, il Comune di Perito, il Comune di Salento, il Comune di Stio. Comunità e territori che condividono non solo una memoria storica ma anche le dinamiche economiche legate alle attività montane e la presenza degli usi civici del pascolo, del legnatico e della raccolta delle castagne.

Dopo la prima fase operativa in cui gli Enti hanno costituito una specifica ATS per la gestione condivisa delle azioni riguardanti Montagna Serra e hanno dato il via ad un’importante ricerca sul campo dal punto di vista archeologico, faunistico, ambientale a agronomico volta a una precisa fotografia attuale della Montagna e georeferenziazione del bosco, utile a programmare interventi mirati per la valorizzazione delle vocazioni produttive (in particolare i castagneti), ambientali e sociali locali, il progetto è entrato nel vivo con la presentazione dei risultati presso i vari Comuni.

I dettagli

“La gestione dei castagneti nelle terre civiche” è il primo focus sulle attività di progetto già oggetto dei primi incontri pubblici nei mesi scorsi. L’uso civico per la raccolta delle castagne è una delle attività legate da sempre alla Montagna ma soggetta a un cambiamento normativo in corso e ancora in fase di studio. Questo aspetto, accanto ai risultati del monitoraggio sul numero di piante e lo stato di salute delle stesse, saranno al centro del Focus che sarà ospitato venerdì 20 giugno alle ore 18 presso la sede del Comune di Perito e sabato 21 giugno ore 18:30 presso la sede del Comune di Orria.

Dopo i saluti istituzionali, tenuti rispettivamente venerdì 20 dal Vicesindaco di Perito Antonello Marcelli e sabato 21 dal Sindaco di Orria Agostino Astore e dall’Assessore del Comune di Orria Giovanni Mario Maio, toccherà al Presidente della ATS Montagna produttiva Romano Gregorio introdurre le relazioni sui diversi aspetti di ricerca tenute dagli esperti Roberta Cataldo (aspetti agro-tecnici dei castagneti), Dino Vecchio (usi civici nell’area di progetto), Giovanni Mottola (aspetti faunistici nelle aree a castagneto), Rosanna Salati (aspetti antropologici, percorsi e vie storiche delle aree di progetto). Al termine degli incontri la proiezione del digital film realizzato da Fausto Di Lorenzo per raccontare in immagini la ricerca.