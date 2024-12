La ricetta della domenica: Castagnelle alla Nutella

Le castagnelle sono un dolce natalizio tipico di molte regioni italiane, morbido e soffice, perfetto da gustare fritto o al forno. In questa versione, le classiche castagnelle vengono farcite con la golosa Nutella, per un connubio di sapori irresistibile. Un dolce semplice da preparare, ma di grande effetto, che farà la gioia di tutta la famiglia.

Ingredienti

200 g di farina 00

1 uovo intero

40 g di burro morbido

50 g di zucchero semolato

Buccia grattugiata di 1 limone non trattato

Semi di 1 bacca di vaniglia (o 1/2 bustina di vanillina)

Nutella q.b. per farcire

Olio per friggere (o burro fuso per il forno)

Zucchero a velo per decorare

Procedimento

In una ciotola, setacciare la farina e formare una fontana. Al centro, aggiungere l’uovo intero, il burro morbido a pezzi, lo zucchero, la buccia grattugiata del limone e i semi di vaniglia. Impastare fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Avvolgere l’impasto nella pellicola trasparente e far riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Riprendere l’impasto dal frigorifero e formare delle palline grandi come una noce. Scaldare abbondante olio in una padella dai bordi alti. Friggere le castagnelle poche alla volta, fino a doratura. Scolarle su carta assorbente. Preriscaldare il forno a 180°C. Disporre le castagnelle su una teglia rivestita con carta forno, spennellare con burro fuso e cuocere per circa 15-20 minuti, o fino a doratura. Una volta fredde, tagliare a metà le castagnelle e farcirle con la Nutella. Spolverizzare con zucchero a velo.

Consigli utili

Per un tocco in più, potete aggiungere all’impasto un cucchiaio di liquore, come il rum o il limoncello.

Se preferite, potete sostituire la Nutella con della crema pasticcera o della marmellata.

Per una versione più leggera, potete cuocere le castagnelle al forno invece di friggerle.