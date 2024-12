La ricetta della domenica: i Baci di dama fatti in casa

I baci di dama, con la loro semplice eleganza e il gusto inconfondibile, sono un dolce che ha conquistato palati di ogni età. Questi piccoli biscotti, dalla forma sferica e dal cuore morbido di cioccolato, sono un perfetto connubio tra dolcezza e croccantezza. Ma cosa rende così speciali i baci di dama fatti in casa? Ecco la ricetta originale.

Contenuti IngredientiProcedimentoConservazioneConsigli

Ingredienti

Per preparare circa 20 baci di dama, avrai bisogno di:

100g di farina 00

100g di zucchero

100g di burro

100g di nocciole

1 pizzico di sale

100g di cioccolato fondente

Procedimento

Inizia tritando finemente le nocciole, fino ad ottenere una farina. In una ciotola, mescola la farina, lo zucchero, le nocciole tritate e il sale. Incorpora il burro freddo a pezzetti, lavorando l’impasto con le mani fino ad ottenere un composto granuloso. Preleva piccole porzioni di impasto e forma delle palline. Disponi le palline su una teglia rivestita di carta forno e cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 15 minuti, o fino a doratura. Una volta raffreddati, farcisci metà delle palline con una nocciolina di cioccolato fuso. Accosta le due metà delle palline per formare i baci di dama.

Conservazione

I baci di dama si conservano a temperatura ambiente, in un contenitore ermetico, per circa una settimana.

Consigli

Utilizzare il burro freddo a pezzetti facilita l’impastatura e rende i biscotti più friabili.

Tostare leggermente le nocciole prima di tritarle esalterà il loro aroma.

Puoi utilizzare cioccolato fondente di diversa percentuale di cacao, in base al tuo gusto personale.

Non ti resta che metterti all’opera e deliziare i tuoi ospiti con questi golosi biscotti!