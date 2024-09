La ricetta della domenica: biscotti al limone fatti in casa. Croccanti fuori e morbidi dentro!

I biscotti al limone sono un classico della pasticceria amatoriale, apprezzati per la loro freschezza e il loro aroma inconfondibile. Ma come ottenere quella perfetta combinazione tra croccantezza esterna e morbidezza interna? Ecco tutti i segreti per preparare dei biscotti al limone indimenticabili, perfetti per accompagnare una tazza di tè o per essere gustati come sfiziosi snack pomeridiani.

Ecco la ricetta

Ingredienti

Per preparare circa 20 biscotti, avrai bisogno di:

300g di farina 00

150g di zucchero semolato

125g di burro morbido

1 uovo intero

Scorza grattugiata di 2 limoni non trattati

Succo di 1 limone

1 bustina di lievito per dolci

Un pizzico di sale

Procedimento

In una ciotola, setacciare la farina, il lievito e il sale. In un’altra ciotola, lavorare il burro morbido con lo zucchero fino ad ottenere un composto cremoso. Aggiungere l’uovo e continuare a lavorare. Incorporare gradualmente gli ingredienti secchi al composto di burro e zucchero, alternandoli con la scorza e il succo di limone. Formare dei cilindri di impasto, avvolgerli nella pellicola trasparente e far riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Preriscaldare il forno a 180°C. Tagliare i cilindri a fette di circa mezzo centimetro e disporli su una teglia rivestita di carta forno. Cuocere per 12-15 minuti, o fino a doratura.

Consigli per una consistenza perfetta

Assicurati che il burro sia morbido ma non fuso, per ottenere un impasto omogeneo.

Mettere l’impasto in frigorifero, questo passaggio è fondamentale per far solidificare il burro e rendere l’impasto più lavorabile.

Non eccedere con la cottura, per evitare che i biscotti diventino troppo secchi.

I biscotti al limone si conservano per diversi giorni in un contenitore ermetico a temperatura ambiente. Per una maggiore fragranza, puoi conservarli in una scatola di latta.