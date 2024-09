La ricetta della domenica: torta fredda al cocco

La torta fredda al cocco è un dolce estivo che conquista al primo assaggio. La sua consistenza cremosa, il sapore intenso del cocco e la facilità di preparazione la rendono perfetta per ogni occasione. La combinazione di cocco, latte condensato e panna crea una texture cremosa e un gusto avvolgente. Inoltre, la presenza della gelatina garantisce una consistenza soda e compatta.

Ingredienti

Per la base: 200g biscotti secchi (tipo digestive) 100g burro fuso

Per il ripieno: 400g latte condensato 200g cocco rapé 250g panna da montare 12g gelatina in fogli 40g zucchero a velo

Per decorare: Cocco rapé q.b. Frutta fresca (a piacere)



Procedimento

Tritare finemente i biscotti e amalgamarli con il burro fuso. Versare il composto in una tortiera a cerniera (24 cm) e pressarlo bene sul fondo. Mettere in frigorifero a rassodare. Mettere la gelatina in ammollo in acqua fredda per 10 minuti. Nel frattempo, montare la panna con lo zucchero a velo fino a ottenere un composto fermo. Scaldare leggermente il latte condensato e sciogliervi la gelatina strizzata. Incorporare delicatamente il cocco rapé e la panna montata. Versare il composto sulla base di biscotti e livellare. Spolverizzare con cocco rapé e decorare con frutta fresca a piacere. Riporre in frigorifero per almeno 4 ore prima di servire.

Un tocco in più

È fondamentale strizzare bene la gelatina prima di aggiungerla al composto per evitare grumi. Utilizza panna fresca e molto fredda per ottenere una crema più stabile. Puoi utilizzare sia cocco rapé che cocco grattugiato, a seconda della tua preferenza.

Per un tocco in più, puoi aggiungere al ripieno della frutta secca tritata, cioccolato fondente fuso o un liquore al cocco.