Cilentana, interruzioni e rallentamenti: disagi per gli automobilisti

Una serie di lavori per ognuno dei quali è stato disposto un impianto semaforico o che regola il traffico veicolare attraverso il senso unico alternato

Rallentamenti e disagi negli ultimi giorni stanno interessando la strada statale 18 “Cilentana” e dunque i numerosi automobilisti che quotidianamente percorrono l’importante arteria che collega il Golfo di Policastro ad Agropoli e all’alto Cilento.

Gli interventi

I diversi interventi, messi in campo da ANAS, riguardano in modo particolare le ispezioni di ponti e viadotti che nel loro insieme compongono la “Cilentana”. Si tratta in concreto di un insieme di misure di controllo necessario per la “Cilentana” in maniera da tutela la pubblica incolumità e rendere la Statale sempre più sicura. Intanto diversi sono i rallentamenti che si registrano tra gli svincoli di Futani e Cuccaro Vetere, poco prima della Galleria San Vito.

Ma anche tra Ceraso e Vallo della Lucania a seguito di un’ispezione, in questo caso, all’interno della galleria Pantanella, dove sembra ci sia il pericolo della caduta di alcuni calcinacci dalla volta della galleria. Infine altri rallentamenti e code si sono verificate tra gli svincoli di Prignano Cilento e Agropoli Sud.

Una serie di lavori per ognuno dei quali è stato disposto un impianto semaforico o che regola il traffico veicolare attraverso il senso unico alternato. Motivo per il quale in alcuni tratti si sono verificati diversi incolonnamenti di automobili e tempi di percorrenza molto più lunghi.

