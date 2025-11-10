Chiusura notturna della rampa d’uscita a Battipaglia sull’A2

Lavori per due notti consecutive, chiude lo svincolo

Redazione Infocilento
Anas

A partire dalla notte di mercoledì 12 novembre 2025, l’Anas ha comunicato la chiusura temporanea al traffico della rampa autostradale di uscita in direzione nord dello svincolo di Battipaglia (al chilometro 28+400) lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo.

La chiusura è stata disposta per consentire l’esecuzione di lavori e sarà attiva per due notti consecutive, precisamente dalle 23:00 del 12/11/2025 fino alle 06:00 del 13/11/2025 e con ogni probabilità anche nella notte successiva, per un totale di due notti.

Itinerari alternativi per i veicoli

Per garantire la fluidità del traffico e limitare i disagi per gli automobilisti in transito, sono stati predisposti degli itinerari alternativi.

I veicoli che provengono da Sud (direzione Reggio Calabria) e che devono uscire a Battipaglia, dovranno proseguire fino allo svincolo di Eboli (chilometro 35+900). Una volta usciti:

• Gli automobilisti dovranno svoltare a sinistra imboccando Via Vito Martire (S.P. 30a).

• Seguire la S.P. 30a fino alla prima rotatoria.

• Alla rotatoria, immettersi sulla S.S. 19.

• Proseguire lungo la S.S. 19 che conduce direttamente a Battipaglia.

