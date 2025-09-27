“Chiedilo al nutrizionista”: la rubrica dedicata all’alimentazione a cura di Andrea Ricci

Dodicesimo appuntamento della rubrica mensile di InfoCilento, curata dal dott. Andrea Ricci, biologo nutrizionista, dedicata ai temi della nutrizione e della sana alimentazione.

In questa puntata i temi trattati, decisi dalle domande inviate dai telespettatori, hanno riguardato le differenze nutrizionali fra burro e olio, i cibi consigliati e non in caso di cefalea e la convinzione, ancora molto diffusa fra molte persone, di non consumare, nello stesso pasto, carboidrati e proteine. Inoltre, come alimento del mese, si è andati alla scoperta delle proprietà nutrizionali di un pesce, la triglia.

“Chiedilo al nutrizionista!” è una rubrica di InfoCilento che va in onda ogni ultimo sabato del mese a conclusione del Tg di InfoCilento delle 13.55 sul canale 79 del digitale terrestre.