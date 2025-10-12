Celle di Bulgheria valorizza i nonni vigili: raddoppiato il compenso

Con una mossa per riconoscere l’importanza del volontariato e il contributo degli anziani alla sicurezza cittadina, il Comune di Celle di Bulgheria ha deliberato un aggiornamento del compenso per il servizio volontario “Nonno Vigile”.

Il progetto e i contributi

Il progetto, istituito originariamente nel 2010, vede cittadini anziani volontari impegnati nella sorveglianza e nell’assistenza davanti alle scuole di Celle di Bulgheria e Poderia. La delibera di Giunta ha fissato un nuovo compenso massimo di 10,00 euro per i volontari, un raddoppio rispetto ai 5,00 euro precedentemente stabiliti.

La decisione riflette la volontà dell’Amministrazione di valorizzare il prezioso servizio svolto da questi cittadini a beneficio dell’intera comunità scolastica.