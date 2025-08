Castelnuovo Cilento, la minoranza lancia l’allarme: espropri in corso per un mega impianto fotovoltaico a Salicuneta

Un avviso pubblicato sui canali social del gruppo consiliare di minoranza “Castelnuovo Cilento nel Cuore” segnala l’avvio di un procedimento di esproprio relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni in località Pollice, nella zona di Salicuneta, nel territorio comunale di Castelnuovo Cilento.

La nota

Secondo quanto comunicato dal gruppo di opposizione, l’avviso di esproprio, che riguarda immobili e terreni agricoli, è stato ufficialmente pubblicato il 24 luglio 2025. La minoranza evidenzia che molti proprietari delle particelle interessate non sarebbero stati messi a conoscenza della procedura, nonostante la scadenza imminente dei termini previsti dalla legge. La normativa vigente prevede infatti 30 giorni dalla data di pubblicazione per consentire agli interessati di presentare osservazioni o, eventualmente, opposizioni formali. Il termine ultimo per intervenire è fissato al 23 agosto 2025.

Le richieste

Il gruppo “Castelnuovo Cilento nel Cuore”, nell’ambito delle proprie funzioni di controllo e vigilanza amministrativa, ha reso noto di aver inoltrato un’istanza di accesso agli atti per ottenere la documentazione completa del progetto, al fine di chiarire entità, localizzazione e modalità dell’intervento previsto.