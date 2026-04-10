Castellabate, via ai lavori per il montaggio dei pontili al porto di San Marco con un’occhio all’ambiente

Sono iniziati in questi giorni i primissimi interventi per la realizzazione e l’installazione di nuovi e moderni pontili al porto di San Marco di Castellabate. Al contempo si sta portando avanti un’attività di grande valore ambientale: una profonda e accurata pulizia dei fondali

Le operazioni

“Grazie all’impegno di sub professionisti, stiamo recuperando numerosi materiali accumulati nel tempo: plastiche, rifiuti, vecchie catene e altri elementi che compromettono la qualità del nostro mare e la sicurezza dell’area portuale. Un intervento necessario che restituisce decoro, tutela l’ecosistema marino e migliora concretamente la vivibilità del porto”, le parole del Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

Dalla scorsa settimana, inoltre, è ufficialmente aperta la procedura per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione di 187 posti di ormeggio nel porto di San Marco, negli specchi acquei gestiti dal Comune di Castellabate in regime di concessione demaniale marittima per l’anno 2026 dal 1 giugno al 30 settembre.

Si tratta del primo passo concreto dopo la scelta dell’Amministrazione Comunale di avviare la gestione diretta, in forma sperimentale per il triennio 2026–2028, degli ormeggi comunali e delle attività legate alla nautica da diporto nell’approdo turistico.