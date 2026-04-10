Attualità

Castellabate, via ai lavori per il montaggio dei pontili al porto di San Marco con un’occhio all’ambiente

Nuovi pontili presso il porto di San Marco di Castellabate e interventi di pulizia dei fondali. Ecco gli interventi in corso

Manuel Chiariello
Pontili San Marco di Castellabate

Sono iniziati in questi giorni i primissimi interventi per la realizzazione e l’installazione di nuovi e moderni pontili al porto di San Marco di Castellabate. Al contempo si sta portando avanti un’attività di grande valore ambientale: una profonda e accurata pulizia dei fondali

Le operazioni

“Grazie all’impegno di sub professionisti, stiamo recuperando numerosi materiali accumulati nel tempo: plastiche, rifiuti, vecchie catene e altri elementi che compromettono la qualità del nostro mare e la sicurezza dell’area portuale. Un intervento necessario che restituisce decoro, tutela l’ecosistema marino e migliora concretamente la vivibilità del porto”, le parole del Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

Dalla scorsa settimana, inoltre, è ufficialmente aperta la procedura per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione di 187 posti di ormeggio nel porto di San Marco, negli specchi acquei gestiti dal Comune di Castellabate in regime di concessione demaniale marittima per l’anno 2026 dal 1 giugno al 30 settembre.

Si tratta del primo passo concreto dopo la scelta dell’Amministrazione Comunale di avviare la gestione diretta, in forma sperimentale per il triennio 2026–2028, degli ormeggi comunali e delle attività legate alla nautica da diporto nell’approdo turistico.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.