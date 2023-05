Castellabate si prende cura dell’ambiente: 2 iniziative nel segno del rispetto della natura. Ecco dove

L’Associazione “Insieme per Ogliastro” ha organizzato due eventi, il 6 e il 13 maggio, rivolti alla tutela e al rispetto dell’ambiente. Dalla pulizia delle spiagge alla piantumazione dei fiori.

Le due iniziative

Due appuntamenti imperdibili, sabato 6 e sabato 13 maggio, per chi ama la natura ed è desideroso di sporcarsi le mani per aiutare l’ambiente in prima persona.

Beach CleanUp

Si comincia Il 6 maggio, a partire dalle ore 9:30, quando, presso il lungomare delle tartarughe ad Ogliastro, si terrà “Beach CleanUp”. Una giornata interamente dedicata alla pulizia delle spiagge dai tanti rifiuti che, purtroppo, giacciono sulla sabbia dorata. L’evento, organizzato in collaborazione con “Marevivo Salerno”, è supportato da uno slogan chiaro e ben coinciso: “prendiamoci cura delle spiagge perchè quello che gettiamo nel mare, ritorna indietro.

Inno alla Primavera

Il 13 maggio invece, in piazza Giovanni Paolo II, si terrà “Inno alla Primavera”, un incontro con i bambini della scuola primaria appartenenti all’IC di Castellabate. Grazie alla partecipazione dei tanti ragazzi invitati, si potranno piantare fiori come simbolo di una natura che vive e che deve essere amata. Inoltre, verrà premiato anche il lavoro più bello realizzato dai bambini dell’Istituto, riguardante il rispetto dell’ambiente e del territorio.

I ragazzi, saranno guidati anche dall’ospite speciale, Domenico Fulgione, professore del Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Non mancheranno degustazioni di prodotti tipici e l’intrattenimento a cura di “Nonsolomusica”