Pulizia spiagge libere: Castellabate avvia le procedure

CASTELLABATE. Il Comune di Castellabate ha indetto un’indagine di mercato finalizzata alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulizia e sistemazione spiagge libere del territorio.

Pulizia spiagge libere a Castellabate: gli interventi

Nello specifico l’avviso è finalizzato a garantire la pulizia dei tratti di litorale mediante mini-escavatore e mini-pala gommata. Il servizio dovrà essere svolto durante l’intera stagione estiva.

Il Comune è pronto ad investire circa 14500 euro per la stagione estiva. C’è tempo fino al prossimo 4 aprile per far pervenire le manifestazioni di interesse.