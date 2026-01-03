Castellabate – Perdifumo, tentati furti ai danni di anziani: truffatori si fingono carabinieri

Attenzione alta tra Castellabate e Perdifumo per una serie di tentativi di furto e truffa ai danni di persone anziane, messi in atto da malintenzionati che si fingono appartenenti all’arma dei Carabinieri. Diversi gli episodi segnalati nelle ultime ore, per fortuna non andati a buon fine grazie anche alla prontezza di riflessi da parte di familiari, vicini di casa o amici.

La truffa

Il modus operandi è ormai noto: i truffatori contattano telefonicamente le vittime, per lo più anziani, presentandosi come carabinieri o come appartenenti alle forze dell’ordine. Nel corso della chiamata avvertono che di lì a poco si sarebbero presentati presso l’abitazione per presunti controlli o verifiche urgenti, spesso facendo riferimento a falsi incidenti, indagini o irregolarità.

L’obiettivo è quello di confondere le vittime consentendo così un più facile accesso in casa a complici pronti a sottrarre denaro, gioielli o altri oggetti di valore.

Le raccomandazioni

Le forze dell’ordine raccomandano la massima prudenza, ricordando che i carabinieri e, più in generale, le forze dell’ordine non contattano mai telefonicamente i cittadini per annunciare l’arrivo di proprio personale presso le abitazioni private. In caso di telefonate sospette è fondamentale non fornire alcun dato, non aprire la porta a sconosciuti e contattare immediatamente il 112. Importante anche segnalare ogni episodio, per consentire agli investigatori di prevenire nuovi casi di tentativi di truffa.