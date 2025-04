Castellabate: iniziati i lavori di ammodernamento dell’approdo “Le Gatte”. Le interviste | VIDEO

Questa mattina sono iniziati ufficialmente gli importanti lavori di riqualificazione e ammodernamento del noto approdo “Le Gatte”, nel cuore di Santa Maria di Castellabate. Si tratta di una serie di interventi che sono finalizzati a mettere in atto un’azione di restyling sostanziale dell’area.

Gli Interventi

Dopo la presa in consegna del cantiere, hanno preso il via i lavori che riguardano il rifacimento della pavimentazione, la sistemazione della zona dello scivolo, delle banchine e dei camminamenti. Un modo per rendere sempre più accessibile l’intera area che rappresenta, da sempre, un autentico simbolo per Castellabate e la sua gente. “Si tratta di una serie di interventi che tutta la comunità aspettava da diverso tempo. Una riqualificazione necessaria che porteremo avanti per dare, ancor di più, a questo caratteristico luogo nuovo lustro, pur rispettando la sua storicità che rimarrà intatta”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.