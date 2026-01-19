Castellabate, incidente in località San Gennaro: tre persone in ospedale

Sinistro stradale questa mattina a Castellabate, in località San Gennaro, tra una Fiat 500 bianca e un Fiat Qubo. Per cause ancora in via di accertamento le due vetture si sono scontrate violentemente, con la 500 che ha subito maggiori danni.

Tre le persone rimaste ferite, tutte donne del posto a bordo dell’automobile, che sono state trasportate all’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania per accertamenti, con le loro condizioni che non preoccupano. Illese, invece, le due persone all’interno del Fiorino.

I rilievi

Prontamente sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Locale di Castellabate, così come le ambulanze del Soccorso Valcalore e della Croce Rossa di Agropoli con il supporto di un’automedica che hanno prestato le prime cure del caso.

Tra le possibili cause dell’incidente ci sono le condizioni dell’asfalto, reso viscido e scivoloso dalla pioggia di queste ore. Sul luogo del sinistro a lavoro anche il Soccorso Stradale Rega che ha rimosso i veicoli coinvolti e ripristinato la pulizia della carreggiata.