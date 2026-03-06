Castellabate, giornata di prevenzione: screening oncologici gratuiti per le donne

Si è svolta ieri la giornata di salute e prevenzione dedicata alle diverse fasce della popolazione femminile in occasione del prossimo 8 marzo, Giornata Internazionale delle donne, con il comune di Castellabate e l’ASL Salerno che hanno organizzato un pomeriggio di screening oncologici gratuiti presso il Saut di Santa Maria.

L’iniziativa

L’iniziativa ha rappresentato un momento importante di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori, strumenti fondamentali per tutelare la salute e il benessere delle donne. Durante la giornata, tutte le numerose partecipanti sono state accolte con un piccolo gesto simbolico: una mimosa come segno di attenzione e vicinanza.

Prossima iniziativa

L’Amministrazione Comunale ha deciso di puntare anche quest’anno su un’iniziativa di questo tipo rivolta alla prevenzione, ma non solo. Una novità significativa è rappresentata dallo sportello di ascolto psicologico per le donne del territorio su prenotazione con la consulenza di una psicologa esperta in collaborazione con l’Ufficio Politiche Sociali in programma il prossimo lunedì 9 marzo.