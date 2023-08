Castellabate: è tutto pronto per l’attesissimo concerto di Gigi D’Alessio in Villa Matarazzo

Fervono i preparativi a Castellabate. Domani sera, nella splendida e caratteristica location di VIlla Matarzzo, ci sarà il concerto di Gigi D’Alessio. L’evento, rientra nel ricco programma di appuntamenti nell’ambito dell’iniziativa “Arena in Villa”, organizzata dall’associazione Cilentomania. I biglietti per lo spettacolo sono ormai esauriti da giorni e si preannunciano tanti fan provenienti non solo dalla Campania, ma da tutta Italia. L’inizio del concerto è fissato per le ore 21, ma i cancelli verranno aperti con largo anticipo.

Gigi D’Alessio in concerto

Il noto cantante napoletano, è pronto ad incantare Castellabate con le sue inconfondibili melodie che lo hanno portato alla ribalta in tutto il mondo. D’Alessio, all’interno del suo tour “Dove c’è il sole”, farà ascoltare tutte le canzoni che lo hanno reso celebre, fino alle uscite musicali più recenti. Un repertorio di oltre 30 anni di carriera che renderà felice il pubblico presente.

Il Comune si prepara

Vista la grande mole di gente che è attesa a Castellabate, l’amministrazione comunale ha invitato tutti a scaricare la nuova app del Comune, al fine di rendere più facile e veloce la ricerca del parcheggio. Anche dal punto di vista dell’ordine pubblico, l’attenzione resta massima.