Castellabate diventa città cardioprotetta: venerdì la firma del protocollo d’intesa

Il comune di Castellabate diventa città cardioprotetta con la firma del Protocollo d’Intesa con l’Associazione Nazionale GIEC, gruppo di intervento per le emergenze cardiologiche, in programma il prossimo venerdì 13 marzo alle ore 10.00 presso la sala consiliare “C.Grande” in Santa Maria.

Obiettivo: rendere l’intero borgo cardioprotetto

L’obiettivo è quello di rendere l’intero borgo cardioprotetto attraverso una distribuzione capillare sul territorio dei DAE ed una sempre maggior diffusione della cultura dell’importanza del primo soccorso e delle tecniche salva-vita e sensibilizzazione dei cittadini alla cardioprotezione.

Venerdì la firma del protocollo

Il Protocollo ha ad oggetto diverse attività come l’individuazione del numero di siti dove inserire i DAE geolocalizzati attraverso uno studio di mappatura del territorio, la formazione di personale addestrato al BLSD, manutenzione e controllo delle apparecchiature, il lancio di una capillare campagna di sensibilizzazione sul tema, ma anche la realizzazione di un corso di Retraining BLSD per il corretto utilizzo del defibrillatore.

L’appuntamento di venerdì, oltre alla sottoscrizione del Protocollo, prevede anche un incontro specifico con la partecipazione del Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, i consiglieri, Clemente Migliorino e Dalila Russo, così come del prof. Maurizio Santomauro, presidente nazionale GIEC, la dott.ssa Carla Riganti, specialista in medicina legale e il dr. Carmine Landi, cardiologo.

“Diventare città cardioprotetta rappresenta un traguardo importante per la nostra comunità perché significa investire concretamente nella sicurezza e nella tutela della salute dei cittadini.

La diffusione dei defibrillatori sul territorio e la formazione di personale preparato possono fare la differenza nei momenti di emergenza. Con questo Protocollo compiamo un passo significativo verso un modello di comunità sempre più attenta alla prevenzione e alla cultura del primo soccorso”, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Questo progetto nasce dalla volontà di rafforzare la consapevolezza sull’importanza della cardioprotezione e di rendere sempre più accessibili gli strumenti salvavita. Non si tratta solo di installare defibrillatori, ma di costruire una rete fatta di formazione, informazione e partecipazione in stretta sinergia con l’Associazione Nazionale GIEC.

Coinvolgere i cittadini significa rendere il nostro territorio più sicuro e più pronto ad affrontare le emergenze”, conclude la Consigliera Comunale, Dalila Russo.