Castellabate, continuano i lavori di riqualificazione al Porto di San Marco

Continuano i lavori di riqualificazione e miglioramento dell’area portuale di San Marco di Castellabate, con nuovi interventi finalizzati a garantire maggiore sicurezza, funzionalità e decoro a una delle infrastrutture più importanti per il territorio.

Gli interventi

È in fase di attuazione la posa in opera del rivestimento del muro paraonde attraverso l’utilizzo di una pietra tipicamente locale. Nelle prossime settimane sarà invece avviato l’ultimo step dell’intervento, che riguarderà il rifiorimento della mantellata di protezione in massi naturali del molo di sopraflutto, con una sezione ampliata rispetto allo stato attuale.

“Un’operazione importante che consentirà di migliorare ulteriormente la stabilità e la sicurezza dell’intero bacino portuale, già messa alla prova positivamente dalle forti mareggiate degli ultimi mesi che hanno evitato danni all’intera infrastruttura”, fanno sapere dalla Casa Comunale