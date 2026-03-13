Castellabate città cardioprotetta: firmato il protocollo d’intesa

È stato siglato questa mattina il protocollo d’Intesa che vede il comune di Castellabate diventa città cardioprotetta.

La firma del protocollo

La sottoscrizione è avvenuta con l’Associazione con l’Associazione Nazionale GIEC, gruppo di intervento per le emergenze cardiologiche, ed è finalizzato a rendere Castellabate ancor di più cardio protetto attraverso una distribuzione capillare sul territorio dei DAE ed una sempre maggior diffusione della cultura dell’importanza del primo soccorso e delle tecniche salva-vita e sensibilizzazione dei cittadini alla cardio protezione.

Donato defibrillatori alla comunità

A prendere parte alla manifestazione anche le diverse associazioni del territorio che già in passato hanno donato dei defibrillatori alla comunità, venendo collocati in tutte le frazioni del paese. Il protocollo ha al centro diverse attività come l’individuazione del numero di siti dove inserire i DAE geolocalizzati attraverso uno studio di mappatura del territorio, la formazione di personale addestrato al BLSD, manutenzione e controllo delle apparecchiature, il lancio di una capillare campagna di sensibilizzazione sul tema, ma anche la realizzazione di un corso di Retraining BLSD per il corretto utilizzo del defibrillatore.