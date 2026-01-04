Castellabate al centro del turismo internazionale: Mastercard lancia le nuove esperienze Priceless

Il turismo esperienziale si conferma un pilastro fondamentale per l’economia del Cilento, trasformando le eccellenze del territorio in asset strategici per l’attrattività internazionale. In quest’ottica, Mastercard e l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” hanno rafforzato la loro partnership includendo Castellabate tra le tre destinazioni d’eccellenza per le nuove esperienze esclusive dedicate ai titolari di carte Mastercard. L’iniziativa, disponibile sulla piattaforma priceless.com, mira a valorizzare l’identità autentica del borgo campano attraverso percorsi che fondono cultura e gastronomia.

Castellabate protagonista del turismo esperienziale

All’interno del progetto che coinvolge anche le località dolomitiche di Castelrotto e Vigo di Fassa, Castellabate emerge come il gioiello del Sud Italia scelto per rappresentare il valore del patrimonio storico e culinario. L’obiettivo della collaborazione è promuovere un modello di visita che non sia solo contemplativo, ma capace di generare un impatto diretto sull’economia locale attraverso la digitalizzazione e la valorizzazione delle microeconomie.

I dati nazionali confermano l’efficacia di questa strategia: nel 2025, i borghi dell’Associazione hanno generato circa il 10% del volume complessivo di spesa turistica sul circuito Mastercard. In territori come quello della provincia di Salerno e del Cilento, queste realtà rappresentano pilastri economici capaci di attrarre una spesa equamente divisa tra il 50% di turisti italiani e il 50% di visitatori stranieri.

Tradizione e cucina cilentana tra le nuove esperienze Priceless

L’offerta dedicata a Castellabate è stata strutturata per offrire ai viaggiatori un contatto profondo con le radici del luogo. L’esperienza proposta include una visita guidata ai luoghi simbolo del borgo e un tour privato tra le botteghe caratteristiche, pensato per far scoprire gli ingredienti tipici che hanno reso celebre la dieta mediterranea. Il percorso si conclude con una cooking class dedicata alle ricette autentiche del Cilento, permettendo ai titolari di carta Mastercard di interagire direttamente con i custodi delle tradizioni gastronomiche locali.

Il valore dell’iniziativa per il territorio

L’accordo punta a contrastare fenomeni come lo spopolamento, offrendo nuove opportunità di crescita professionale e visibilità globale ai piccoli centri. Fiorello Primi, Presidente dei Borghi più belli d’Italia, ha evidenziato il valore strategico dell’operazione: “Grazie a questa importante collaborazione abbiamo creato nuove e interessanti occasioni per far scoprire da vicino comunità autentiche, tradizioni secolari e patrimoni culturali unici”. Secondo Primi, queste attività servono a “sostenere le comunità che ogni giorno si impegnano per preservare la loro storia e il loro futuro”.

Anche Luca Corti, Country Manager di Mastercard Italia, ha ribadito l’impegno verso le realtà locali: “Vogliamo continuare a valorizzare il patrimonio unico dei borghi italiani, offrendo ai viaggiatori opportunità autentiche che uniscono cultura, tradizione e innovazione”. L’iniziativa si inserisce in un contesto in cui l’experience economy guida in modo predominante le scelte di consumo dei viaggiatori europei, sempre più orientati a investire in momenti capaci di arricchire il proprio bagaglio personale.