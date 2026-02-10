Castel San Lorenzo: sgomberata abitazione per rischio frana

Nella giornata di ieri, a Castel San Lorenzo, una famiglia di tre persone residente in località Infetina, è stata sgomberata dalla sua abitazione a causa di un rischio idrogeologico con un alta probabilità di movimenti franosi del terreno.

L’ordinanza di sgombero

L’abitazione non era più sicura in quanto nell’area si era verificato un colamento di terreno, come specificato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, l’Ing. Vito Brenca che si è recato sul posto per prendere visione dell’accaduto ed effettuare tutti i rilievi del caso. L’ordinanza di sgombero è stata emessa in via cautelativa, i proprietari dovranno provvedere ad effettuare opere ed interventi di drenaggio per il consolidamento del terreno prima di potervi rientrare dopo i controlli che ne attesteranno l’agibilità.

Tra i componenti della famiglia evacuata anche un minore, la famiglia si è trasferita momentaneamente presso parenti.