Castel San Lorenzo, incendio in via Noele. Paura per i residenti

Nessun ferito, ma solo tanto spavento, questa mattina a Castel San Lorenzo dove un incendio, sviluppatosi in un’abitazione del Centro Storico, di preciso in via Noele, ha spaventato i residenti che hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco di Agropoli con i loro mezzi.

Per fortuna l’abitazione non è abitata, non essendo la casa principale dei proprietari e nessuno ha riportato danni fisici a causa dell’incendio, subito domato e, con ogni probabilità, innescato da un corto circuito verificatosi nella spina di un elettrodomestico come il frigorifero o il fornetto. Per verificarlo dovranno essere effettuati ulteriori controlli.

I danni provocati dall’incendio

L’abitazione non ha riportato danni strutturali, è quanto emerso da una prima perizia tecnica.

Diversi, invece, i danni alle pareti poiché sono state completamente annerite dal fumo.

La gestione tempestiva della situazione ha permesso di contenere ulteriori e più gravi danni.