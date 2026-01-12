Castel San Lorenzo, incendio in via Noele. Paura per i residenti

Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli. Per fortuna non si segnalano feriti

Alessandra Pazzanese
Incendio Castel San Lorenzo

Nessun ferito, ma solo tanto spavento, questa mattina a Castel San Lorenzo dove un incendio, sviluppatosi in un’abitazione del Centro Storico, di preciso in via Noele, ha spaventato i residenti che hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco di Agropoli con i loro mezzi.

Per fortuna l’abitazione non è abitata, non essendo la casa principale dei proprietari e nessuno ha riportato danni fisici a causa dell’incendio, subito domato e, con ogni probabilità, innescato da un corto circuito verificatosi nella spina di un elettrodomestico come il frigorifero o il fornetto. Per verificarlo dovranno essere effettuati ulteriori controlli.

I danni provocati dall’incendio

L’abitazione non ha riportato danni strutturali, è quanto emerso da una prima perizia tecnica.

Diversi, invece, i danni alle pareti poiché sono state completamente annerite dal fumo.

La gestione tempestiva della situazione ha permesso di contenere ulteriori e più gravi danni.

