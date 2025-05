Caselle in Pittari, 31esimo anniversario del gemellaggio con il comune di Gottmadingen: ecco il programma delle celebrazioni

La Comunità di Caselle in Pittari si appresta a festeggiare il 31esimo anniversario del Gemellaggio con il comune tedesco di Gottmadingen.

Il gemellaggio

Dopo gli anni 50 a Gottmadingen si è concentrata la più importante emigrazione di cittadini casellesi nel mondo. Fino agli anni 80-90 esisteva davvero una piccola e stimata comunità casellese in Gottmadingen, che si era saputa affermare e apprezzare nella realtà sociale del piccolo centro tedesco. Da questo stretto rapporto di convivenza civile, nacque l’idea di un Gemellaggio fra le rispettive comunità, che rimane solido e condiviso pienamente dalle due Comunità, al punto che su una positiva iniziativa del Sindaco Nuzzo e dell’Amministrazione Comunale di Caselle in Pittari, 15 anni fa nasceva un Gemellaggio Scolastico con scambi culturali e didattici tra le comunità scolastiche dei due Paesi.

Il programma delle celebrazioni

Per celebrare questa straordinaria ricorrenza, in occasione della visita istituzionale di una Delegazione Ufficiale del Comune di Gottmadingen, guidata dal Borgomastro dr. Michael Klinger, ospite del Comune di Caselle in Pittari dal 30 Maggio al 4 Giugno 2025, sono state programmate una serie di manifestazioni e attività, anche con visite culturali e ricreative presso importanti località regionali e nell’ambito del territorio del parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Gli eventi istituzionali

Il 31 Maggio alle ore 19.00 presso la Sala Consiliare Comunale in Via Pozzo, avrà luogo la Cerimonia Pubblica di Benvenuto, a cui parteciperanno la Delegazione Tedesca, il Sindaco dott. Giampiero Nuzzo e l’intera Amministrazione Comunale di Caselle in Pittari, il Presidente dell’Associazione Italo Tedesca di Gottmadingen Sig.ra Anna De Giacomo, il Reverendo Parroco Don Marco Nardozza, associazioni locali e varie autorità civili e militari.

La serata sarà allietata dalla Banda Musicale e dal Coro Polifonico dell’Associazione Culturale Musicale “G. Verdi”; il 4 Giugno, a conclusione delle celebrazioni per il gemellaggio 2025, alla cerimonia conclusiva interverrà anche il Console Onorario della Germania a Napoli, dott. Stefano Ducceschi.

La cerimonia avrà luogo sempre presso la Sala Consiliare Comunale alle ore 19.00, con il simbolico passaggio di testimone al comune di Gottmadingen per l’organizzazione del 32esimo anniversario del Gemellaggio in Germania.