Casaletto Spartano investe 620mila euro per la nuova illuminazione a LED nelle aree rurali e nel centro

Il Comune di Casaletto Spartano ha dato ufficialmente il via ai nuovi lavori di efficientamento energetico destinati alla rete di illuminazione pubblica. L’operazione, che prevede un investimento complessivo di circa 620.000 euro, rappresenta un passaggio fondamentale per l’ammodernamento infrastrutturale del territorio, puntando alla riduzione dei consumi e a una maggiore sostenibilità ambientale.

Il progetto si focalizza sulla sostituzione integrale dei vecchi corpi illuminanti con moderne lampade a LED di nuova generazione. Oltre al rinnovo dei punti luce, il piano d’intervento include l’installazione di dispositivi tecnologici all’avanguardia specificamente progettati per ottimizzare l’efficienza energetica degli impianti comunali.

Aree interessate e completamento del piano energetico

Le operazioni di rinnovo coinvolgeranno capillarmente diverse zone del territorio. Nello specifico, i lavori riguarderanno tutte le contrade rurali e diversi punti luce situati nei centri abitati di Casaletto Spartano e della frazione Battaglia, andando a intervenire su quelle aree che non erano state coinvolte dai precedenti cicli di manutenzione.

Con questo cantiere si giunge alla fase conclusiva della più ampia iniziativa di efficientamento energetico avviata nel 2021. Questo percorso pluriennale ha già visto la realizzazione di interventi pregressi per un valore di circa 200.000 euro, permettendo ora all’ente di completare la transizione verso sistemi di illuminazione a basso impatto su tutto il patrimonio comunale.