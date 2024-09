Monteforte Cilento, ok alla modernizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione

La Giunta Comunale di Monteforte Cilento ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Questa delibera punta alla modernizzazione e all’ottimizzazione delle risorse energetiche nel comune. Il progetto, redatto dall’Ing. Angelo Vertullo, Responsabile dell’Area Tecnica, è stato inserito nel bilancio di previsione approvato nei mesi scorsi. La spesa complessiva per l’intervento è di 50.000 euro di cui circa 39mila per i lavori e la parte restante per oneri di sicurezza e spese tecniche.

Obiettivi dell’Intervento

L’intervento mira a migliorare l’efficienza energetica della rete di illuminazione pubblica, riducendo i consumi e i costi associati, oltre a garantire una maggiore sicurezza e visibilità nelle aree pubbliche. Questo progetto è parte di un’iniziativa più ampia per promuovere la sostenibilità e l’uso responsabile delle risorse nel comune. La spesa per i lavori è già prevista nel bilancio pluriennale e sarà coperta con finanziamenti del Ministero degli Interni. La Giunta ha dato mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di avviare tutte le attività necessarie per realizzare l’intervento, inclusa l’impegno della spesa.