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Casalbuono investe nel futuro: kit di benvenuto e bonus per ogni nuovo nato

Il Comune di Casalbuono rinnova il progetto "Nuovi Nati – Il sale della vita" per il 2026. Un kit da 100 euro e un dono simbolico per sostenere le famiglie e celebrare ogni nuova nascita

Erminio Cioffi
Neonato

Casalbuono conferma anche per il 2026 il progetto “Nuovi Nati – Il sale della vita”, un’iniziativa di welfare di prossimità pensata per accogliere simbolicamente e concretamente i bambini nati e residenti nel Comune. La decisione è stata assunta nei giorni scorsi dalla Giunta Comunale.

Un impegno concreto per la natalità e la famiglia

Il progetto nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di sostenere le famiglie e promuovere politiche a favore della natalità, riconoscendo il valore sociale e comunitario di ogni nuova nascita. Nel 2025 si sono registrate nove nascite: un numero contenuto, ma significativo per una piccola comunità, che ha rafforzato l’impegno dell’Ente nel proseguire su questa strada.

Il kit di benvenuto: tra utilità e tradizione

“Nuovi Nati – Il sale della vita” prevede, per ciascun bambino nato nel 2026, la consegna di una pergamena di benvenuto e di un kit di prima accoglienza del valore indicativo di 100 euro.

Il kit conterrà prodotti per la prima infanzia e un dono simbolico rappresentato dal sale, scelto come augurio di prosperità, continuità e buon auspicio, richiamando tradizioni e significati profondamente radicati nella cultura locale.

Copertura finanziaria e visione amministrativa

La spesa complessiva stimata per l’attuazione del progetto ammonta a circa 1.000 euro e troverà copertura nel bilancio di previsione 2026/2028.

Con questa scelta, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Attilio Romano ribadisce il proprio ruolo di istituzione vicina ai cittadini, capace di accompagnare le famiglie nei momenti più importanti della vita e di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Un piccolo gesto, dal forte valore simbolico, che mette al centro i nuovi nati come autentico “sale della vita” di Casalbuono.

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