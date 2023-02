Casal Velino: punta sull’occupazione giovanile

Il Comune di Casal Velino, guidato dal sindaco sindaco Silvia Pisapia, intende potenziare i servizi e le opportunità rivolte al target specifico dei NEET e per questo aderire all’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di emersione e riattivazione dei giovani NEET “LINK! Connettiamo i giovani al futuro”.

Risorse per la formazione dei NEET

L’ANCI, in attuazione dell’Accordo stipulato in data 08 novembre 2021 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio Civile Universale, a valere sulle risorse provenienti dai riparti 2020 e 2021 del Fondo Politiche Giovanili, ha promosso l’Avviso per la manifestazione d’interesse per l’inserimento nell’elenco dei comuni e delle unioni di Comuni partecipanti al percorso di formazione e accompagnamento sui NEET (200 mila euro a progetto).

Come previsto dallo stesso Avviso, una volta acquisite ed analizzate le candidature, ANCI con la collaborazione di enti e associazioni dotate di expertise in questo ambito, procederà ad avviare un percorso condiviso di formazione e accompagnamento della durata variabile dai 3 ai 4 mesi, con modalità di partecipazione in presenza e on-line, al fine di incrementare la capacità progettuale dei Comuni, individuare metodologie applicabili ai contesti socio-culturali di riferimento, co-progettare e rendere coerenti le attività finora sviluppate, e quelle in via di programmazione, con le linee programmatiche dell’ente stesso.

Il progetto di Casal Velino

Casal Velino rientra nell’Elenco dei Comuni e delle Unioni dei Comuni partecipanti al percorso di formazione e accompagnamento sui Neet e quindi è ammessa a partecipare alle iniziative proposte dall’ANCI volte ad affrontare in maniera diretta il tema dei NEET ovvero alla loro inclusione nel panorama delle politiche pubbliche territoriali.

L’intenzione dell’Amministrazione Comunale è di coinvolgere gli enti pubblici e privati in percorsi concreti di accompagnamento per ingaggiare ed avvicinare i NEET al mondo della formazione e del lavoro.

L’Ente cilentano pertanto ha approvato la proposta progettuale “Casal Velino Rural Tourism: Percorsi Professionalizzanti per il turismo rurale”, da candidare a contributo per un importo complessivo pari ad € 100.500,00 presentata in partenariato con Sannioirpinia LAB APS e Projenia SCS e altri partner locali. Il comune si impegnerà a garantire la copertura di cofinanziamento del 20,4 % (€ 20.500,00) rispetto al valore complessivo delle spese previste da piano finanziario, in caso di ammissione a contributo della proposta progettuale, intesa quale valorizzazione delle risorse umane impiegate nelle attività progettuali;