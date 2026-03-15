Casal Velino: migliorano le condizioni di salute della piccola Teresa

Migliorano le condizioni di salute della piccola Teresa, la bambina di tre mesi originaria di Casal Velino affetta da una grave cardiopatia congenita e ricoverata da oltre due mesi e mezzo all’ospedale Monaldi di Napoli.

Una notizia che riaccende la speranza

Dopo ore di forte apprensione, un aggiornamento diffuso sui social dalla famiglia ha riportato un primo, cauto sollievo nella comunità cilentana, da settimane mobilitata attorno alla vicenda. Secondo quanto riferito dalla madre, Teresa ha superato un episodio di bradicardia che aveva destato preoccupazione.

Sitiazione stabile

Le sue condizioni sono tornate stabili e i medici stanno monitorando con attenzione l’evoluzione del quadro clinico. Nei prossimi giorni i primari e i chirurghi che la seguono valuteranno la possibilità di un trasferimento all’ospedale Bambino Gesù di Roma, opzione che sarà presa in considerazione solo se ritenuta utile e compatibile con lo stato della piccola.

I genitori hanno espresso gratitudine per la vicinanza ricevuta, sottolineando però la difficoltà di rispondere singolarmente ai numerosi messaggi e telefonate che continuano ad arrivare.

La solidarietà della comunità

La storia di Teresa ha generato una vasta ondata di solidarietà. L’associazione “I Love Acquavella” ha avviato una raccolta fondi per sostenere la famiglia, alle prese con spese impreviste e con la necessità di restare stabilmente a Napoli per seguire le cure della bambina. Anche altre realtà del territorio stanno contribuendo.

Evento benefico: appuntamento il 19 marzo

Il 19 marzo, a Vallo della Lucania, è in programma un evento benefico presso la sala feste “Mondo Felice”, promosso grazie al coinvolgimento di numerose associazioni locali.