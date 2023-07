Casal Velino, da oggi scattano i limiti per musica e karaoke

Il sindaco di Casal Velino, Silvia Pisapia, ha emanato un’ordinanza che va a disciplinare, in particolar modo durante il periodo estivo, gli orari ed i giorni nei quali potrebbe essere consentita la diffusione della musica rispetto agli esercizi pubblici, disponendo l’eliminazione di elementi di disturbo della pubblica quiete. Per i trasgressori è prevista la sospensione della licenza commerciale, ovvero, per gli ambulanti la revoca della concessione di occupazione di spazio pubblico, oltre che l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge.

Limitazioni alle emissioni sonore

Il provvedimento del primo cittadino dispone che a partire dal 20.07.2023 e fino al 31.08. 2023, sarà consentito per ogni esercizio commerciale presente all’interno del territorio di Marina di Casal Velino, lo svolgimento di intrattenimenti musicali per un massimo di 2 serate, preferibilmente nella giornata del venerdì, fino alle ore 01.30. L’autorizzazione dovrà essere rilasciata previa presentazione di idonea istanza nei modi e nei termini di legge, almeno 7 giorni prima della programmazione prevista.

Le regole per gli esercizi commerciali

Per ciascuna serata sarà consentito lo svolgimento di un massimo di 2 intrattenimenti musicali nell’ambito di tutto il territorio di Marina di Casal Velino, invitando pertanto i titolari a condividere tra loro la programmazione delle serate musicali. L’ordinanza stabilisce inoltre il divieto assoluto di svolgimento di serate di karaoke fino alla data del 31.08.2023 all’interno del territorio di Marina di Casal Velino, e il divieto assoluto per gli esercizi commerciali ambulanti di immissioni sonore.

L’Amministrazione Comunale, riconosce l’importanza del ruolo sociale ed economico svolto dai pubblici esercizi dislocati nel territorio comunale, pur dovendo salvaguardare il diritto alla quiete ed al riposo delle persone. Di qui l’esigenza si un’ordinanza che va a tutelare la quiete pubblica.