Un progetto per ristrutturare la scuola media di Casal Velino

Il Comune di Casal Velino, guidato dal sindaco Silvia Pisapia, ha aderito all’Avviso pubblico della Regione Campania per la formazione del parco progetti regionale di edilizia scolastica denominato “Scuola viva in cantiere. L’Ente cilentano candiderà a finanziamento il progetto relativo all’intervento di “adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado in via Roma Casal Velino Capoluogo”. L’Amministrazione Comunale si impegnerà pertanto a cofinanziare il progetto con fondi propri per un importo di € 25.000,00 pati all’1,50 del costo totale dell’intervento di € 1.697.852,51.

Gli obiettivi

L’Avviso, rivolto ai Comuni della Campania, si pone come obiettivo la messa a norma degli edifici scolastici esistenti sul territorio regionale, mediante l’attuazione di interventi integrati riguardanti le componenti edilizie, strutturali ed impiantistiche, finalizzati all’incremento della performance degli edifici e al perseguimento della loro agibilità con conseguente mitigazione dei rischi connessi all’uso e riduzione dei consumi e di emissione di C02.

Il progetto

Il Comune ha ritenuto opportuno e necessario partecipare all’avviso pubblico con un progetto che punta al restyling del complesso scolastico ubicato a Casal Velino Capoluogo; le finalità della proposta progettuale , viaggiano nell’ottica della messa in sicurezza dell’edificio garantendo l’incolumità degli alunni e di tutto il personale scolastico, intervenendo su quelle che sono le criticità legate agli eventi sismici.

Si tratta di interventi che modificano gli edifici per renderli più adeguati alle moderne tecnologie per fronteggiare ad eventi di calamità come terremoti. Un importante progetto che dà la possibilità di provvedere, attraverso i contributi messi a disposizione, per interventi in modo strategico. Si punta inoltre a maggiori risparmi con opere di efficientamento energetico.