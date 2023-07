Areneide: il Festival delle Sculture di Sabbia che ha incantato Casal Velino Marina

Il Cilento, ha ospitato il suo primo festival delle sculture di sabbia, un evento che ha lasciato tutti a bocca aperta. Areneide, si è tenuto a Casal Velino Marina e ha rappresentato un trionfo dell’arte e della creatività.

Il Primo Festival campano

Il Festival, il primo del suo genere non solo nel Cilento, ma in tutta la regione Campania, nasce da un’idea della Pro Loco Marina di Casal Velino che ha voluto dare vita a un evento unico nel suo genere, che potesse valorizzare la bellezza del territorio.

La grande scultura realizzata sulla spiaggia all’inizio del Lungomare Speranza, è stata scolpita dagli scultori spagnoli Sergi Ramires e Montserrat Cuesta di Arenas Possibles e porta con sé un grande significato simbolico.

L’ idea dell’opera

L’idea della Pro Loco, è stata infatti quella di rendere omaggio al Cilento costiero raffigurando il Dio Nettuno, custode degli oceani e delle acque, rappresentato con grande maestria e dettaglio vegliante sul mare. Accanto a lui una sirena, figura affasciante della mitologia, che ha aggiunto un tocco di mistero e incanto, e che richiama proprio il mito delle sirene che da sempre avvolge la costa cilentana.

La presenza della tartaruga Caretta Caretta ha poi aggiunto un elemento di conservazione e preservazione dell’ambiente marino. Questa specie in via d’estinzione, sceglie le spiagge del Cilento come luogo di deposizione delle sue uova durante l’estate.

La sua presenza sottolinea il legame tra il mare e il territorio cilentano. Infine, nella scultura è incluso il simbolo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che ha patrocinato assieme alla Regione Campania, la Provincia di Salerno e il Comune di Casal Velino, l’intera manifestazione.

Condivisione e creatività

La partecipazione dei bambini è stata una delle componenti più entusiasmanti di Areneide. Laboratori specializzati sono stati organizzati per insegnare loro l’arte delle sculture di sabbia, coinvolgendo anche i genitori. È stato un momento di grande condivisione e apprendimento, in cui le famiglie si sono immerse nell’atmosfera magica di Areneide.

Ma il festival non si è limitato a coinvolgere solo i più giovani. Durante le serate di venerdì e sabato, l’arena di AreMusic è stata il luogo perfetto per gli amanti della musica e del divertimento. Diversi DJ si sono alternati ai piatti, regalando performance coinvolgenti e contagiose.

Ma l’arte e l’intrattenimento non sono state le sole protagoniste di Areneide. Artisti di strada hanno deliziato il pubblico con le loro abilità straordinarie, regalando spettacoli che hanno affascinato grandi e piccini. Le loro performance hanno trasformato le strade di Casal Velino Marina in un palcoscenico vivente, ricco di sorprese e meraviglie.

Focus alla prossima edizione

La Pro Loco Marina di Casal Velino non ha perso tempo ed è già al lavoro per organizzare la seconda edizione di Areneide per l’estate prossima. L’entusiasmo e il successo ottenuti quest’anno sono un segno tangibile della volontà di fare di Areneide un appuntamento annuale, consolidando così la sua presenza nel panorama culturale del Cilento e della Campania.