A Casal Velino tutto è pronto per Areneide – Il Festival delle sculture di sabbia

Casal Velino Marina si prepara ad accogliere un evento straordinario che delizierà gli occhi e l’anima degli spettatori: Areneide, il Festival delle Sculture di Sabbia.

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco Marina di Casal Velino con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, la Regione Campania, la Provincia di Salerno e il Comune di Casal Velino, si terrà dal 29 giugno al 02 luglio e promette di essere un’esperienza indimenticabile.

L’evento

Areneide è molto più di un semplice festival artistico. È un’opportunità per immergersi nella bellezza della natura, ammirare l’incredibile opera d’arte realizzata interamente in sabbia dagli scultori spagnoli di fama internazionale Sergi Ramírez e Montserrat Cuesta di Arenas Posibles, e divertirsi a suon di musica grazie ai numerosi dj set che animeranno le serate.

AreMusic – un viaggio musicale tra le dune di sabbia

Il programma musicale di Areneide trasforma Casal Velino Marina in una festa che unisce arte e suoni coinvolgenti, in Piazza Marconi e sul Lungomare Speranza una selezione di artisti che faranno vibrare il pubblico con i loro suoni coinvolgenti.

La serata inaugurale, giovedì 29 giugno, vedrà esibirsi in Piazza Marconi gli irresistibili ritmi di “Basse Frequenze”, a seguire dj Capirinha prenderà le redini del sound system.

La festa si sposta sul Lungomare Speranza venerdì 30 giugno, con un’esplosione di suoni che riscalderanno i cuori di tutti i partecipanti: apertura dj set con Domenico Fontana e poi

Don Rafaelo En la Casa, che porterà il suo stile unico e il suo carisma sul palco.



Sabato 01 luglio invece, Casal Velino Marina si prepara a essere invasa dalla magia degli artisti di strada che porteranno la loro creatività e abilità. Successivamente gli amanti della musica avranno un altro motivo per gioire, grazie ai live di dj Alex Catino e dj Leo Lex.

Spazio alla creatività

Ma Areneide non è solo un’occasione per ammirare le sculture di sabbia, è anche un’opportunità per partecipare attivamente all’arte. Saranno organizzati laboratori interattivi, in cui adulti e bambini potranno imparare le tecniche di base per creare le proprie sculture di sabbia. Previsto anche “Plastigomeri” a cura di Giovanni Tortora. Sarà un modo divertente e coinvolgente per mettere alla prova la propria creatività e scoprire il piacere di plasmare la sabbia con le proprie mani.

Le parole del Presidente

“Questo Festival è un progetto ambizioso che speriamo possa diventare nel tempo un appuntamento fisso per l’estate del territorio. Siamo pronti ad accogliere tutte le persone che vorranno condividere con noi questa bellissima esperienza e ringraziamo anche tutte le attività che ci hanno sostenuto sin dal primo momento”, dice il Presidente Marco Penza.