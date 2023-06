25 anni di carriera con un grande ritorno sui palcoscenici: Alex Britti a Casal Velino, sarà il superospite dell’estate

E’ ufficiale, firmato il contratto con Alex Britti chitarrista e cantautore solista, che nell’arco della sua carriera ha duettato con i migliori del Blues come Rosa King, Buddy Miles e Billy Preston. Ad annunciare la presenza del cantante, che ad aprile ha inaugurato il suo nuovo tour con l’uscita di due nuovi singoli, “Tutti come me” e “Nuda”, la sindaca di Casal Velino Silvia Pisapia.

Al via l’estate Casal Velinese

Una stagione interessante, ricca di eventi sul territorio del comune che, come ha affermato la prima cittadina, non ha trascurato le frazioni. Una serie di manifestazioni culturali, enogastronomiche, musicali, grazie anche al contributo e all’interesse delle associazioni locali, come I like Bivio e alla Pro Loco, animeranno il capoluogo e le frazioni interne come Acquavella, Bivio, Carullo e Verduzio.

Ma il vero palcoscenico, per animare la stagione balneare e turistica, sarà la Marina di Casal Velino: ritorna “Incontri D’Autore”, la fortunata rassegna letteraria che ha ospitato fra le firme più importanti del panorama culturale, così come non mancherà il “Velia Festival”, organizzato dal Maestro di fama internazionale Marco Schiavo. Si confermano tutte le iniziative gastronomiche, fra queste, “Zomba ra ca e ra là”, mentre il gran finale, a chiusura della stagione estiva, sarà il concerto di Alex Britti, ingaggiato anche per concludere i festeggiamenti di San Matteo, patrono della frazione Marina di Casal velino.

Alex Britti a Casal Velino

Il concerto di uno dei migliori chitarristi al mondo, famoso per i successi come “Oggi sono io” e “7000 caffè” si terrà il 23 settembre presso il Piazzale del Porto di Marina di Casal Velino.

Molto felice la sindaca Pisapia che, con l’ingaggio del cantautore, si è detta soddisfatta di concludere nel migliore dei modi la stagione estiva e i festeggiamenti del santo patrono al quale la località è particolarmente legata. Fu proprio qui, e nei pressi della Cappella dedicata a San Matteo Ad Duo Flumina, che furono ritrovate, prima dell’anno Mille, le sacre spoglie del discepolo. Successivamente furono traslate nel Duomo di Salerno, dove attualmente riposano.