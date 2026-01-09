Casal Velino, auto finisce fuori strada: illeso il conducente

Momenti di apprensione questa mattina a Casal Velino paese per un incidente stradale che ha fatto temere conseguenze gravi. Un’automobile è finita fuori strada nei pressi della sede del Comune, per cause che sono attualmente in fase di accertamento.

Gli interventi

L’impatto ha fatto scattare immediatamente l’allarme e la macchina dei soccorsi si è attivata in pochi minuti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania, postazione di Omignano, insieme ai Carabinieri, alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania. In via precauzionale, considerata la dinamica dell’incidente e le condizioni inizialmente ritenute critiche, è stato attivato anche il servizio di eliambulanza.

Illeso il conducente

Fortunatamente, l’automobilista è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo ed è risultato illeso. Nonostante lo spavento e lo stato di forte turbamento, l’uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale e non ha avuto necessità di cure mediche, facendo rientro a casa.