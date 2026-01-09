Casal Velino, auto finisce fuori strada: illeso il conducente

Un’automobile è finita fuori strada nei pressi della sede del Comune

Chiara Esposito
Casal Velino, auto fuori strada

Momenti di apprensione questa mattina a Casal Velino paese per un incidente stradale che ha fatto temere conseguenze gravi. Un’automobile è finita fuori strada nei pressi della sede del Comune, per cause che sono attualmente in fase di accertamento.

Gli interventi

L’impatto ha fatto scattare immediatamente l’allarme e la macchina dei soccorsi si è attivata in pochi minuti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania, postazione di Omignano, insieme ai Carabinieri, alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania. In via precauzionale, considerata la dinamica dell’incidente e le condizioni inizialmente ritenute critiche, è stato attivato anche il servizio di eliambulanza.

Illeso il conducente

Fortunatamente, l’automobilista è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo ed è risultato illeso. Nonostante lo spavento e lo stato di forte turbamento, l’uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale e non ha avuto necessità di cure mediche, facendo rientro a casa.

Condividi questo articolo
Articolo precedente Chiara Esposito Tg Tg InfoCilento 9 gennaio 2026
Articolo Successivo Provinciali, Piero De Luca: “Importante consolidare la guida del centrosinistra”
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbero interessare

Franco Alfieri

Appalti Salerno, inchiesta archiviata: prosciolti Alfieri, Cascone e altri cinque indagati

Il gip di Salerno archivia l'inchiesta sui presunti appalti pilotati. Prosciolti Alfieri,…

Mimmo Gorga

Mimmo Gorga confermato alla guida di Cst Sistemi Sud: “Un patto di fiducia per il territorio”

Mimmo Gorga rieletto all'unanimità presidente di CST Sistemi Sud. Insieme a Pasquale…

Municipio Vibonati

Vibonati adotta il PUC: sviluppo, tutela e riqualificazione al centro della nuova pianificazione

Dopo anni di attesa, l’adozione del PUC garantisce una visione organica di…

Municipio Eboli

Crisi amministrativa al Comune di Eboli, “Eboli Responsabile” lancia l’allarme.

«Eboli ha bisogno di una governabilità fondata su riferimenti ideali chiari e…

Sapri, al via le attività di restauro della Chiesa “Santa Croce”, il sindaco Gentile: restituiremo un monumento identitario

Un luogo di culto chiuso dal 2018 a causa di diverse crepe…

Campo Valentino Giordano Castelnuovo Cilento

Serie D: la Gelbison vuole subito il riscatto, domenica arriva il Paternò

La gara è in programma domenica 11 gennaio allo stadio "V. Giordano"…