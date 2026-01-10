Carnevale a Buonabitacolo: sfilate e magia Disney con La bella e la bestia

La comunità di Buonabitacolo si prepara a vivere nuovamente la magia delle festività invernali con il ritorno del tradizionale carnevale. Grazie all’impegno costante profuso dall’associazione Sorriso Solidale, la manifestazione promette di animare il centro cittadino nel corso del mese di febbraio. L’evento rappresenta ormai un appuntamento consolidato per il territorio, frutto di una sinergia operativa che vede coinvolte numerose realtà associative locali, tutte unite dall’obiettivo comune di garantire la perfetta riuscita delle celebrazioni.

Il tema ispirato ai classici Disney

Per l’edizione di quest’anno, l’organizzazione ha scelto di puntare sul fascino intramontabile delle grandi narrazioni cinematografiche. Il tema portante che guiderà la sfilata e le decorazioni sarà infatti la celebre favola Disney La bella e la bestia. I carri e le maschere riproporranno le atmosfere e i personaggi del racconto, trasformando le strade del paese in un palcoscenico a cielo aperto dove l’immaginario collettivo prenderà vita attraverso costumi curati e scenografie dedicate.

Un evento per tutte le generazioni

Il programma della manifestazione è stato strutturato per coinvolgere una platea vasta ed eterogenea, favorendo l’aggregazione sociale tra residenti e visitatori. Gli organizzatori hanno rivolto un invito aperto a tutta la cittadinanza, sottolineando la natura inclusiva dell’iniziativa. “Vi aspettiamo, piccoli e grandi, per trascorrere qualche ora di divertimento e allegria”, fanno sapere i promotori, evidenziando come il carnevale resti un momento fondamentale per riscoprire il senso di comunità attraverso la spensieratezza e la condivisione nelle piazze.

Collaborazione e impegno territoriale

Il successo dell’evento è legato a doppio filo al lavoro dell’associazione Sorriso Solidale, descritta come il motore instancabile dietro la macchina organizzativa. La collaborazione con le altre associazioni locali testimonia la vitalità del tessuto civile di Buonabitacolo, capace di rinnovare ogni anno una tradizione attesa da tutto il Vallo di Diano. La sfilata in maschera non sarà solo un momento ludico, ma il risultato di mesi di preparativi volti a valorizzare il paese e a offrire un’occasione di svago di qualità durante il periodo carnevalesco.