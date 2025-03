Carnevale 2025, gli appuntamenti di Eboli ed Olevano sul Tusciano: ecco il programma

Tutto pronto per i festeggiamenti del Carnevale nella città di Eboli, attesa per domani, martedì 4 marzo.

Il programma

Alle ore 10:30 raduno carri al Centro Commerciale Le Bolle, alle ore 16:00 prenderà forma la sfilata dei carri allegorici: colori, festa e creatività invaderanno le strade cittadine. Alle ore 18:00 l’Associazione Don Annibale porterà in scena la sua inconfondibile Farsa Carnevalesca. A seguire, dalle 19:00, piazza della Repubblica si trasformerà in discoteca. Musica live & DJ set con Eagle One, Dylan, Gama, Lord Jay, Antonio De Simone, Pako V. Si replica nei giorni 8 e 9 a Santa Cecilia e a Eboli centro con ulteriori momenti di festa e di divertimento per tutte le età.

Il Carnevale di Olevano sul Tusciano

Attesa anche ad Olevano sul Tusciano che si prepara per vivere la magia del Carnevale domani, martedì 4 marzo. La tradizionale sfilata dei carri allegorici è attesa dai grandi e dai piccoli. A partire dalle 14.30, le strade di Olevano si riempiranno di colori e allegria con la tradizionale Sfilata dei Carri organizzata dalle associazioni locali. Il corteo partirà da Ariano, attraverserà Monticelli e si concluderà a Salitto, dove si terrà la festa finale con musica, balli e tanta animazione!

Tradizione e divertimento che anche quest’anno sapranno calamitare l’attenzione di un nutrito numero di spettatori per vivere un Carnevale colorato.