Carabinieri di Salerno, bilancio di fine anno: oltre 250mila chiamate al 112, controlli e azioni mirate contro droga e violenze

Nella mattinata odierna si è tenuto presso il Comando Provinciale Carabinieri di Salerno il consueto incontro con gli operatori della stampa per lo scambio di auguri di fine anno. La giornata ha avuto inizio con la presentazione da parte del Nucleo Artificieri Antisabotaggio dei Carabinieri di Salerno delle varie categorie dei fuochi pirotecnici, fornendo consigli pratici al loro utilizzo in sicurezza, nonché i seri pericoli legati agli artifizi pirotecnici non convenzionali (c.d. fuochi illegali). A seguire, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Col. Filippo Melchiorre, ha mostrato i risultati operativi conseguiti dai Carabinieri della provincia di Salerno.

Le operazioni

L’Arma ha garantito il servizio di pronto intervento in risposta alle 251.950chiamate (circa 690 al giorno) giunte al 112, mediante interventi realizzati attraverso tutte le componenti operative dislocate sul territorio: Stazioni, Nuclei Operativi e Radiomobili e Aliquote di primo intervento. Nello specifico, sul piano della prevenzione, i Comandi costituenti l’ambito provinciale, 2 Reparti Territoriali, 8 Compagnie, 3 Tenenze e 91 Stazioni Carabinieri, hanno effettuato 136.910 servizi perlustrativi e di pattuglia, controllando complessivamente 206.812 persone, 151.411 veicoli e 112.787 documenti.

Nel contrasto ad ogni forma di illegalità particolare attenzione è stata posta ai reati connessi alla violenza di genere “c.d. codice rosso”, per i quali sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria 892 persone, tratte in arresto 87 ed eseguiti 232 provvedimenti cautelari personali di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento alla persona offesa. A tutela delle fasce deboli e in particolare per le truffe agli anziani, sono state tratte in arresto 12 persone. Nell’ambito dei reati predatori sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria per furto 501 persone, di cui 53 in stato di arresto, e per rapina 53, di cui 15 in stato di arresto.

Per omicidio volontario sono stati deferiti 4 soggetti di cui 3 arrestati, mentre per tentato omicidio 13 deferiti, di cui 7 in stato di arresto, per estorsione 83 deferiti, di cui 10in stato di arresto, per ricettazione 86 deferiti, di cui 12 in stato di arresto, per truffe e frodi informatiche 379 deferiti, di cui 7 in stato di arresto, e per lesioni dolose, percosse e minacce, 1274 deferiti, di cui 28 tratti in arresto.

Nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti 212 persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria, di cui 104 in stato di arresto, con operazioni che hanno portato al sequestro complessivo di 23 kg di sostanze stupefacenti tra cocaina, eroina e hashish; 502 i segnalati al Prefetto quali assuntori di sostanze stupefacenti.

In materia di controllo alle violazioni al Codice della Strada e Leggi Speciali sono state comminate 7585 sanzioni (importo totale di euro 11.861.590,25), di cui 600 per il mancato uso delle cinture di sicurezza, 539 per guida senza patente, 146 per guida senza l’uso del casco protettivo, 945 per guida di un veicolo a motore sprovvisto dell’assicurazione per la responsabilità civile, 72 per guida sotto influenza dell’alcool, 32per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché 10persone segnalate all’Autorità Giudiziaria per Omicidio Stradale e 754 veicoli sequestrati.

Eseguite inoltre, a seguito di proposta da parte di Comandi dell’Arma, 184misure di prevenzione personale, nello specifico 67 fogli di via obbligatori, 96 avvisi orali e 21 sorveglianze speciali di pubblica sicurezza, mentre in esito ad accertamenti patrimoniali e bancari sono state denunciate 175 persone e sequestrati beni per un valore di circa 7.813.800,00. euro.

Infine, nell’ambito delle attività di polizia amministrativa preventiva, a seguito delle proposte inoltrate dalle Stazioni Carabinieri, 18 persone sono state destinatarie di DASPO, di cui 15 sportivo e 3 c.d. “urbano”