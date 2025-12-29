Capodanno 2026, gli italiani scelgono l’Italia: trionfa la montagna. Per la Campania boom di prenotazioni a Napoli

Il prossimo Capodanno si preannuncia all’insegna dei confini nazionali. Secondo gli ultimi dati sulle ricerche dei viaggiatori, ben 25 delle 30 località più ambite dai nostri connazionali si trovano in Italia, confermando una netta predilezione per le destinazioni domestiche rispetto a quelle estere, che occupano solo cinque posizioni in graduatoria.

Dominio della montagna e città d’arte

Le località montane e invernali dominano incontrastate la classifica. Livigno si conferma al primo posto, mantenendo una striscia positiva che la vede ai vertici delle preferenze. Seguono sul podio Madonna di Campiglio e l’abruzzese Roccaraso.

A rompere momentaneamente il trend delle vette innevate sono Roma e Parigi, rispettivamente al quarto e quinto posto, uniche incursioni urbane in una top 10 altrimenti dedicata allo sci. La seconda parte della decina d’eccellenza vede infatti il ritorno di Courmayeur (6ª) e Trento (7ª), seguite da Canazei, Cortina d’Ampezzo e Ponte di Legno.

Il primato del Trentino Alto Adige

Se si guarda alla distribuzione geografica, il Trentino-Alto Adige è la regione regina delle festività con ben 10 località in classifica. Oltre alle tre presenti in top 10 (Madonna di Campiglio, Trento e Canazei), figurano nomi celebri come Merano, Andalo, Bolzano, Ortisei e San Candido.

Ottimi risultati anche per la Lombardia, che piazza 4 località tra cui la capolista Livigno, e per la Valle d’Aosta con 3 destinazioni (Courmayeur, Aosta e Valtournenche). Seguono Abruzzo e Veneto con due località a testa, mentre Lazio, Toscana, Campania e Piemonte compaiono con una sola destinazione ciascuna.

I costi del soggiorno: Cortina la più cara, Napoli la più accessibile

Festeggiare l’arrivo del nuovo anno richiede budget molto diversi a seconda della destinazione scelta. La città più costosa in assoluto è Cortina d’Ampezzo: complice l’attesa per le prossime Olimpiadi, il prezzo medio a notte per persona raggiunge i 571 euro. Non sono da meno Madonna di Campiglio (501 euro), Courmayeur (482 euro) e Ortisei (447 euro). Tra le città d’arte estere, Parigi richiede un esborso medio di 310 euro a notte.

Per chi cerca un’opzione più accessibile, esistono ancora mete sotto la soglia dei 200 euro. Firenze e Trento si attestano rispettivamente sui 198 e 195 euro, mentre Aosta scende a 189 euro. La palma della convenienza spetta però a Napoli: con una media di 139 euro a notte a persona, la città partenopea si conferma la località più economica della top 30, offrendo un’atmosfera unica a un prezzo competitivo.