Capitello, un’abitazione completamente distrutta dalle fiamme. Nessun ferito | FOTO

Attimi di paura questa mattina nella frazione costiera di Capitello, in via Risorgimento. Un incendio di vaste dimensioni ha improvvisamente invaso un’abitazione. Le fiamme alte hanno completamente invaso tutta la casa distruggendo tutte ciò che era al suo interno. Presenti anche quattro cagnolini per i quali purtroppo non c’è staro nulla da fare.

I soccorsi

Fortunatamente invece al momento dello scoppio del rogo non erano presenti i proprietari dell’abitazione. Sul posto immediato è stato l’arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino che hanno subito domato le fiamme.

Al vaglio diverse ipotesi

L’incendio infatti avrebbe potuto avere cause peggiori data la presenza di altre abitazioni nelle vicinanze. Ancora ignote le cause che hanno provocato l’incendio. Al vaglio delle forze dell’ordine diverse ipotesi.