Capaccio Scalo, riparte il restyling di via Italia ‘61: scatta la chiusura parziale da lunedì

A partire da lunedì 2 marzo 2026, riaprirà il cantiere per ilavori di riqualificazione di via Italia ‘61, un intervento atteso volto a migliorare il decoro e la funzionalità di una delle arterie principali della città. L’amministrazione ha pianificato l’apertura del cantiere garantendo, per quanto possibile, la continuità della circolazione, pur rendendo necessarie alcune modifiche temporanee alla viabilità ordinaria.

Modifiche alla viabilità e piano dei lavori

Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle opere previste dall’appalto, è stata disposta la chiusura parziale al traffico del tratto interessato. Nello specifico, le operazioni si concentreranno nell’area compresa tra l’ingresso della ASL e l’intersezione con via Caduti di Nassiriya.

L’intervento comporterà l’occupazione di metà della carreggiata, permettendo così il mantenimento del flusso veicolare, seppur in forma ridotta. Al fine di guidare gli automobilisti e prevenire disagi, la circolazione sarà interamente regolamentata mediante apposita segnaletica temporanea, installata per segnalare il restringimento e i nuovi percorsi obbligati.

Focus sulle attività commerciali e collaborazione dei cittadini

Nei giorni scorsi, per i lavori sul primo tratto di strada, non mancarono polemiche per la chiusura dell’arteria al traffico e le tempistiche con cui furono realizzati gli interventi.