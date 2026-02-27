Attualità

Capaccio Scalo, riparte il restyling di via Italia ‘61: scatta la chiusura parziale da lunedì

Al via da lunedì 2 marzo i lavori di riqualificazione in via Italia ‘61 a Capaccio Scalo. Prevista la chiusura parziale tra la ASL e via Caduti di Nassiriya

Ernesto Rocco
Via Italia '61

A partire da lunedì 2 marzo 2026, riaprirà il cantiere per ilavori di riqualificazione di via Italia ‘61, un intervento atteso volto a migliorare il decoro e la funzionalità di una delle arterie principali della città. L’amministrazione ha pianificato l’apertura del cantiere garantendo, per quanto possibile, la continuità della circolazione, pur rendendo necessarie alcune modifiche temporanee alla viabilità ordinaria.

Modifiche alla viabilità e piano dei lavori

Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle opere previste dall’appalto, è stata disposta la chiusura parziale al traffico del tratto interessato. Nello specifico, le operazioni si concentreranno nell’area compresa tra l’ingresso della ASL e l’intersezione con via Caduti di Nassiriya.

L’intervento comporterà l’occupazione di metà della carreggiata, permettendo così il mantenimento del flusso veicolare, seppur in forma ridotta. Al fine di guidare gli automobilisti e prevenire disagi, la circolazione sarà interamente regolamentata mediante apposita segnaletica temporanea, installata per segnalare il restringimento e i nuovi percorsi obbligati.

Leggi anche:

Sicurezza stradale a Capaccio: completato il piano di interventi all’incrocio tra la SP 175, via Quistione II e via Callimaco

Focus sulle attività commerciali e collaborazione dei cittadini

Nei giorni scorsi, per i lavori sul primo tratto di strada, non mancarono polemiche per la chiusura dell’arteria al traffico e le tempistiche con cui furono realizzati gli interventi.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

San Giovanni a Piro

San Giovanni a Piro e Corsico, Svizzera: comunità gemelle tra istituzioni, cultura e radici europee

Tappa anche a Martigny e Payerne per rafforzare i legami con la comunità sangiovannese

Giovanni Fortunato

Inchiesta Santa Marina: giorni di attesa per Giovanni Fortunato. Lunedì la decisione del Gup

Si è chiusa l'udienza preliminare per il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, accusato di corruzione. Il GUP deciderà sul rinvio a giudizio il 2 marzo

“Lì dove serve”: a Salerno la prima festa del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

La ricorrenza, istituita nel 2025, è nata con l’obiettivo di ricordare la nascita del Corpo Nazionale e di valorizzarne la storia, l’impegno quotidiano e il servizio reso alla collettività

Polla, cappella ospedale

Polla: atti vandalici nella cappella dell’ospedale, indagano i Carabinieri

L'uomo avrebbe lanciato all’esterno dell’ospedale alcune statue sacre custodite nella cappella, spostato simboli religiosi e danneggiato diversi oggetti presenti nello spazio dedicato alla preghiera e al raccoglimento

Politica a Eboli: presentati i due nuovi assessori

Questa mattina, nell’aula consiliare “Isaia Bonavoglia” del comune di Eboli, sono state presentate ufficialmente le due nuove assessore che entrano a far parte della squadra di governo cittadina

Roccadaspide, aperto il secondo Ufficio di Prossimità: questa mattina il taglio del nastro

L’Ufficio di Prossimità consentirà ai cittadini di accedere più facilmente ai servizi connessi alla volontaria giurisdizione, ecco i servizi

Referendum

Riforma della separazione delle carriere: a Sapri un confronto tra i protagonisti della giustizia

Il 28 febbraio al Cinema Ferrari di Sapri un convegno sulla riforma della separazione delle carriere con magistrati e avvocati penalisti di rilievo nazionale

Maria Emilia Cobucci, Tg

Tg InfoCilento 27 febbraio 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Maria Emilia Cobucci

Processo Alfieri: ieri nuova udienza, ascoltato il Colonello della Finanza, Massimiliano Otranto

Ad essere ascoltato in aula è stato il Colonnello della Guardia di Finanza Massimiliano Otranto che ha parlato di forti ingerenze di Alfieri negli appalti pubblici di Capaccio Paestum

Cinema

Weekend al Cinema: Grande Scelta tra Horror, Drammi e Animazione a Salerno e Provincia

Scopri la programmazione completa del weekend nei cinema di Salerno e provincia. Orari, sale e titoli da non perdere: da Scream 7 a Cime tempestose

Svincolo Ceraso

Cilentana, più sicurezza allo svincolo di Ceraso

Via libera all'efficientamento energetico e al potenziamento della pubblica illuminazione. Anas rassicura l'amministrazione di Ceraso

Casa Sanremo

Casa Sanremo: Terre del Bussento protagonista a Italia in Vetrina, atteso premio Winter Edition ad Aldo Olivieri

L'agropolese Aldo Olivieri, sarà premiato per il progetto "Il mio viaggio nel Cilento"

Mostra di più