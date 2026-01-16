Capaccio Paestum, ritardi nei lavori in Via Italia: monta la protesta tra cittadini e commercianti

Nel novembre 2025, l’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum, guidata dal sindaco Gaetano Paolino, ha avviato i lavori in una delle zone principali della Città dei Templi: via Italia ’61, nel cuore di Capaccio Scalo. Da qualche giorno, però, i cittadini lamentano numerosi disagi a causa dei cantieri che insistono sul corso: i lavori sembrano a buon punto, si potrebbe aprire la strada, a quanto pare, si potrebbero creare ulteriori spazi per riaprire il passaggio eppure l’accesso resta interdetto.

Polemiche tra i cittadini

“E’ possibile che Via Italia sia in queste condizioni? Tre mesi per fare un tratto di 50 metri, non vediamo la ripresa dei lavori, i commercianti sono arrabbiati, il sindaco non ordina la riapertura del tratto ultimato, peggio ancora su Viale della Repubblica” ha lamentato G.G., un residente, su un noto gruppo social della Città. I residenti hanno lamentato, infatti, anche che i cantieri sembrano fermi da un po’ di tempo.

Monta la protesta dei commercianti

Ad intervenire anche i commercianti: “Nessuno sa dirci come e quando la strada sarà riaperta, la situazione è critica, siamo già stati penalizzati da questi cantieri durante le festività” ha fatto sapere il titolare di una nota attività della zona e i commenti in cui si lamentano i disagi sono decine. Gli interventi in via Italia ‘61 prevedono, tra le altre cose, la nuova pavimentazione stradale in basole di pietra lavica e rientrano nel più ampio progetto di Rigenerazione Urbana della Città per un importo complessivo di 5,5 milioni di euro, finanziato con fondi europei del Pnrr.

Cittadini e commercianti del luogo restano in attesa di vedere i lavori ultimati e di risposte riguardo al termine degli interventi e alla riapertura completa del tratto stradale.