Capaccio Paestum, incendio in una vetreria. A fuoco anche un’automobile

Pomeriggio di terrore a Capaccio Paestum dove una vetreria è stata distrutta da un incendio.

L’esercizio si trova nel cuore di Capaccio Scalo. Le fiamme hanno spaventato i passanti e i residenti.

Ancora non si sa cosa ha innescato il rogo, divampato all’improvviso.

Il fuoco ha avvolto anche un’automobile, una Opel Corsa parcheggiata dinanzi all’attività.

I soccorsi

Sul posto sono giunti tempestivamente i carabinieri della locale stazione e gli agenti della Polizia Municipale, al comando di Sofia Strafella.

Immediate le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Le Forze dell’Ordine si sono accertate anche del fatto che non ci fosse nessun veicolo e gli agenti della Polizia Municipale hanno provveduto a deviare il traffico veicolare in modo da evitare rischi per i passanti.

Le operazioni di spegnimento del rogo sono state effettuate dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, ad essere messo in salvo anche un cane che non riusciva ad allontanarsi dal rogo.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito a causa dell’incendio, ma l’attività ha riportato migliaia di euro di danni.