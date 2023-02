Capaccio Paestum: tutti i dettagli della premiazione del concorso “Mille mani per un sorriso”

Si è tenuta ieri, 12 febbraio, la cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso Nazionale “Mille mani per un sorriso” anno scolastico 2022/2023. L’evento, che si è tenuto ieri pomeriggio al NEXT (Nuova Esposizione Ex Tabacchificio) di Capaccio Paestum, esponeva da una parte la straordinaria mostra di 100 capolavori italiani del Rinascimento, riprodotti in formato reale e dall’altra, nella sala conferenza, la meravigliosa mostra dei 100 disegni realizzati dai vincitori di tutta Italia del concorso.

La premiazione

La cerimonia è stata organizzata dall’Associazione Cilento Verde Blu di Montecorice in collaborazione con l’Associazione Ca’pacciàmm di Capaccio Paestum, la famiglia Salierno di Afragola, l’amministrazione comunale di Capaccio Paestum e il sindaco Franco Alfieri insieme all’assessore Picariello e i tanti volontari, coordinati dal professore Matteo Del Galdo, in qualità di direttore artistico del concorso.

“I compiacimenti convinti e sentiti del pubblico, espressi con continui applausi, hanno lusingato e riempito di gioia i giovani artisti vincitori e i loro docenti, nonché, gli organizzatori dell’evento, la qualificatissima Giuria del Concorso e tutti i partecipanti. Durante lo svolgimento del cerimoniale, l’assegnazione del Premio Speciale Mariana Salierno alla migliore opera in concorso, unitamente alla Borsa di Studio abbinata, e l’assegnazione degli attestati di merito ai sostenitori del Progetto Ucraina Amica, per l’accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra, sono stati i momenti più suggestivi e coinvolgenti del cerimoniale” dichiarano gli organizzatori dell’evento.