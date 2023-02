Mille mani per un sorriso: la premiazione si terrà domenica 12 febbraio a Capaccio Paestum

Domenica 12 febbraio, dalle ore 15:30 sarà celebrato il cerimoniale di conferimento per i premi agli allievi vincitori del concorso “Mille mani per un sorriso“, anno scolastico 2022/2023. La cerimonia di premiazione, organizzata dall’Associazione Cilento Verde Blu, presieduta dal professore Matteo Del Galdo, in collaborazione con l’Associazione Ca’pacciàmm, si terrà presso la sala conferenze del Next – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum.

Il concorso

Nello specifico, si tratta del concorso artistico, a tema sociale, promosso al livello nazionale, a cui hanno partecipato gli Istituti Comprensivi scolastici di tutta l’Italia, ovvero le scuole primarie e secondarie di primo grado. Gli allievi si sono impegnati ad elaborare opere grafico pittoriche sulla tematica riferita all’importanza del “Donare” nelle varie forme e modalità, dal titolo: “IO DONO PER CRESCERE! Donare fa bene a chi dona e all’intera Comunità”.

La cerimonia: i dettagli

Alla cerimonia di premiazione, saranno presenti: il Sindaco e l’amministrazione Comunale di Capaccio Paestum, alcuni testimonials d’eccezione, le persone e le organizzazioni che hanno aderito al “Progetto Ucraina Amica” per l’accoglienza nel Cilento dei profughi ucraini in fuga dalla guerra, che hanno “donato”, a titolo gratuito, accoglienza e ospitalità nelle loro case a tante famiglie ucraine. Inoltre prenderà parte all’evento anche la famiglia Salierno per la consegna del Premio Speciale Mariana Salierno, nonché premio per la migliore opera in concorso.